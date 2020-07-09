Викуловские семьи наградили за любовь и верность

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Супругов Рощиных и Казаченко из Викуловского района отметили медалями "За любовь и верность".

Напомним, награда вручается парам, которые прожили в браке более 25 лет и сохранили любовь и верность, совместным трудом добились благополучия и воспитали достойных детей.

Николай Константинович и Валентина Михайловна Рощины хорошо известны односельчанам. Николай Константинович 30 лет проработал хирургом в районной больнице. Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", почетными грамотами здравоохранения, в 2009 году его имя занесено в Книгу почета граждан Викуловского района. С супругой Валентиной Михайловной они вместе больше полувека. Смыслом своей жизни всегда считали дочь и внучек.

Союзу Анатолия Петровича и Нидежды Николаевны Казаченко - 43 года. Живет семья в селе Балаганы. Надежда Ивановна 40 лет отдала педагогической деятельности, супруг работал токарем, слесарем в местном колхозе. После его ликвидации трудился в кооперативе, позже - егерем в лесном хозяйстве. Супруги Казаченко воспитали сына и дочь, радуются четырем внукам.

С Днем семьи, любви и верности семьи поздравили замглавы Викуловского района Олег Серебряков и начальник районного отдела соцзащиты Артем Голдышев. Они вручили супругам медали и пожелали счастья и благополучия.

Также в День семьи, любви и верности диплом III степени и денежный сертификат за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Сельская семья" получила семья Артема и Елены Шубиных из Викулово.

Евгения Шевцова