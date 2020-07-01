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На Ямале беспилотники ежедневно мониторят леса

Общество, 14:13 10 июля 2020

www.yanao.ru

Беспилотники мониторят леса ЯНАО ежедневно. Аппараты мобильней, значительно экономней и эффективней вертолетного патрулирования территории.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"На Ямал пришло жаркое лето, а это значит, что риск возникновения природных пожаров вырос. С начала сезона спасатели потушили уже 36 возгораний в лесу. С этого года начали использовать беспилотники для мониторинга ситуации. Они работают ежедневно", - рассказал он.

Сигнал о любом задымлении и возгорании умная техника автоматически передает через ретрансляторы на пульт диспетчеру. Это помогает быстро среагировать и ликвидировать очаг.

"Будем применять беспилотники и для других важных целей – искать с их помощью пропавших людей, бороться с браконьерами и выявлять нарушения законодательства в сфере охраны природы. Прошу и самих ямальцев быть осторожными в лесу, мы должны бережно относиться к краю, в котором живем", - призвал Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева

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# беспилотники , Дмитрий Артюхов , Ямал

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