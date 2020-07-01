В Тюменской области выяснят причину массовой гибели рыбы в озере Андреевском

Фото: Зульфия Хучашева Фото: Зульфия Хучашева

Причины массовой гибели рыбы в озере Андреевском в окрестностях деревни Ачиры Тобольского района выяснят специалисты. Ситуацию внимательно изучают и контролируют во всех профильных региональных и федеральных ведомствах.

"Мы неоднократно выезжали на озеро Андреевское для отбора проб рыбы по граффской болезни. Мониторинг проводится каждые три месяца. По результатам исследований установили, что в рыбе произошел ряд патологических изменений. Видимо, она поражена каким-то токсином. Наличие граффской болезни мы подтверждаем. Рыба небезопасна для человека и животных. Естественно, есть ее нельзя", - рассказал начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц.

Озеро Андреевское не используется в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения или зоны отдыха, подчеркнули в областном управлении Роспотребнадзора.

"Мы проводим ежеквартальный мониторинг ситуации с граффской болезнью. В последний раз сотрудники выезжали на озеро Андреевское в конце июня. Отобрали пробы воды, почвы и рыбы. Вылов рыбы в озере запрещен. Мониторинг будет продолжаться", - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

По жалобе жителей села на массовую гибель рыбы будет проведена внеплановая проверка, сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Специалисты Роспотребнадзора и Росбыболовства начали работу на озере Андреевском 10 июля.

Кроме того, проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Андреевском организовала прокуратура Тюменской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства будут приняты меры.

Гаффская болезнь – острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.

Евгений Бабенко