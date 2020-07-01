Аромашевцам напомнили о безопасности на воде

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Сотрудники МЧС, полиции и администрации посетили три места несанкционированного купания на реке Вагай в Аромашевском районе, сообщает МЧС по Тюменской области.

В муниципалитете нет специально оборудованных места для отдыха на воде, напомнили в региональном МЧС. В местах, где купаются люди, летом выставляются специальные информационные знаки о запрете купания, но местные жители не только не выполняют требований, но и выбрасывают знаки, подвергая себя и других опасности.

Также при проведении рейдов нередко выявляются случаи, когда в необорудованных местах купания находятся дети без присмотра родителей или взрослых родственников.

"Водоем является объектом повышенной опасности, – рассказал специалист сектора ГО и ЧС Станислав Нагаев. - Но, к сожалению, не все жители нашего района об этом помнят и соблюдают правила поведения на воде. Об этом говорят факты - в июне в Аромашево утонул мужчина".

Спасатели отмечают, что чаще всего на воде погибают люди, купающиеся в состоянии алкогольного опьянения, вторая причина – ныряние в местах с неизвестным рельефом дна, третья - несоблюдение правил погружения в воду в жаркую погоду.

Во время рейда специалисты провели профилактические беседы и с детьми, и со взрослыми, вручили более тридцати памяток, настоятельно рекомендовав землякам соблюдать правила поведения на воде.