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В России появится новый день воинской славы

Общество, 13:19 16 июля 2020

duma.gov.ru

Законом устанавливается новый день воинской славы России: 9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

Как сообщили в Госдуме, депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Битва за Кавказ – одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны.

Как подчеркнула заместитель председателя ГД Ольга Тимофеева, для жителей кавказского региона, это очень важное событие. По ее словам, именно на Кавказе во многом решался исход войны.

"Больше года – 442 дня — шли кровопролитные бои. Фронт растянулся на тысячу километров, глубиной 800 км. По масштабу и значению битва за Кавказ была сопоставима со Сталинградской. Мы внесли эту битву в календарь воинской славы. По сути, мы восстановили историческую справедливость. Уже в этом году, 9 октября, мы сможем отметить победу на Кавказе как день воинской славы", — сказала депутат.

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# Госдума , День воинской славы России

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