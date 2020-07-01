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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают на субботник 18 июля

Общество, 16:37 17 июля 2020

из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Присоединиться к субботнику и убрать территорию у своего подъезда, дома, предприятия приглашает тюменцев администрация города 18 июля с 9 до 13 часов. Нужно убрать территории, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы и ограждения, сообщает департамент городского хозяйства.

Тюменцы, желающие самостоятельно участвовать в работах, могут обратиться в службы заказчика по благоустройству своего административного округа для определения места участия.

В день проведения субботника граждане, проживающие в частных домовладениях, могут оставить заявку в управе своего административного округа по телефону на вывоз собранного мусора.

Администрация напоминает, что мероприятия в рамках субботника должны проводиться с учетом ограничений, установленных в связи с введением временных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

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