Тюменцев приглашают на субботник 18 июля
Присоединиться к субботнику и убрать территорию у своего подъезда, дома, предприятия приглашает тюменцев администрация города 18 июля с 9 до 13 часов. Нужно убрать территории, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы и ограждения, сообщает департамент городского хозяйства.
Тюменцы, желающие самостоятельно участвовать в работах, могут обратиться в службы заказчика по благоустройству своего административного округа для определения места участия.
В день проведения субботника граждане, проживающие в частных домовладениях, могут оставить заявку в управе своего административного округа по телефону на вывоз собранного мусора.
Администрация напоминает, что мероприятия в рамках субботника должны проводиться с учетом ограничений, установленных в связи с введением временных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.