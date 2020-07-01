  • 16 июля 202016.07.2020четверг
  • USD70,7998
    EUR80,8392
  • В Тюмени 29..31 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вертолеты Utair тушат лесные пожары в Греции

Общество, 17:43 16 июля 2020

РИА Новости | Фото: РИА Новости

Группа Utair направила в Грецию два вертолета Ми-8АМТ с экипажами и техническим персоналом, чтобы помочь стране справиться с лесными пожарами, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Utair имеет большой опыт ликвидации пожаров на всех континентах мира. Каждый год в пожароопасный период вертолеты компании дежурят в удаленных районах Югры, Ямала, Тюменской области, Красноярского края, Иркутской области, Якутии и Хабаровского края.

Для борьбы с огнем компания задействует вертолеты Ка-32, Ми-8 и Ми-8МТВ/АМТ с водосливным устройством на пять тонн, а при особо крупных пожарах — крупнейший серийный вертолет в мире Ми-26 с водосливным устройством на 15 тонн.

"Чтобы помочь Греции справиться с пожарами, мы направили туда новейшие Ми-8АМТ, способные выполнить точный сброс воды на очаг возгорания. Вертолеты будут нести оперативное дежурство на островах Хиос и Крит", — рассказал старший вице-президент — коммерческий директор АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" Марат Кармазин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары , ЮТэйр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 16.07.2020Два тюменских проекта стали победителями грантового конкурса
18:05 16.07.2020Лидер казахской общины Тюменской области призвал выполнять правила безопасной жизни с COVID-19
17:54 16.07.202050 новых остановочных павильонов установят в Тобольске в 2020 году
17:43 16.07.2020Вертолеты Utair тушат лесные пожары в Греции