Вертолеты Utair тушат лесные пожары в Греции

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Группа Utair направила в Грецию два вертолета Ми-8АМТ с экипажами и техническим персоналом, чтобы помочь стране справиться с лесными пожарами, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Utair имеет большой опыт ликвидации пожаров на всех континентах мира. Каждый год в пожароопасный период вертолеты компании дежурят в удаленных районах Югры, Ямала, Тюменской области, Красноярского края, Иркутской области, Якутии и Хабаровского края.

Для борьбы с огнем компания задействует вертолеты Ка-32, Ми-8 и Ми-8МТВ/АМТ с водосливным устройством на пять тонн, а при особо крупных пожарах — крупнейший серийный вертолет в мире Ми-26 с водосливным устройством на 15 тонн.

"Чтобы помочь Греции справиться с пожарами, мы направили туда новейшие Ми-8АМТ, способные выполнить точный сброс воды на очаг возгорания. Вертолеты будут нести оперативное дежурство на островах Хиос и Крит", — рассказал старший вице-президент — коммерческий директор АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" Марат Кармазин.