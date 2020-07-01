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Пропавший тюменский пенсионер найден в лесном массиве

Происшествия, 16:15 16 июля 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменского пенсионера 1924 года рождения нашли. Он жив. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

"Дедушка заблудился. Найден в садовом некоммерческом товариществе, в лесном массиве. Передан родственникам и медицинским работникам", – добавила она.

Пожилой мужчина пропал 13 июля. В тот день он ушел из дома на ул. Ямская и не вернулся. Листовки с приметами и портретом пропавшего тиражировались в соцсетях. Пенсионера искали полиция, волонтеры и родственники пропавшего.

Инна Пахомова

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# пенсионеры , полиция , УМВД России по Тюмени

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