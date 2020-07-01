Информация об учебных заведениях Тюмени размещена на платформе "Куда поступить"

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

На онлайн-платформе "Куда поступить" размещена информация об учебных заведениях Тюмени. Здесь можно найти сроки приема документов, количество бюджетных и договорных мест, необходимый минимум баллов по ЕГЭ, сведения о вступительных испытаниях.

Вся информация на сайте представлена с официальных ресурсов высших и средне профессиональных заведений.

"Идея проекта в том, чтобы максимально просто и понятно донести до абитуриента информацию об учебном заведении и коротко рассказать, что его ждет на выбранной специальности. Цель ресурса — упростить будущим студентам поиск необходимых данных для поступления, так как они собраны в одном месте", — рассказал менеджер проекта Максим Маликов.

Проект запустила команда Moi-portal.ru. Платформа ориентирована на молодых людей от 16 до 20 лет, которые собираются поступать в вуз или ссуз впервые, пишет "Мегатюмень".