В тюменском центре реабилитации развивают дистанционные методы помощи гражданам

| Фото: orci72.ru | Фото: orci72.ru

Инвалиды, родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья могут получить помощь в контакт-центре Областного центра реабилитации инвалидов.

По словам директора центра реабилитации Лилии Нуримухаметовой, контакт-центр призван в первую очередь помочь семьям с решением конкретных проблем. К примеру, у двух-трехлетнего ребенка задержка речевого развития. В этом возрасте реабилитация приносит максимальные плоды и на счету каждый месяц.

"Чтобы не упустить возможности во время карантина, можно обратиться в наш контакт-центр, составить график индивидуальных консультаций с логопедом и заниматься по скайпу, - советует руководитель центра. - Другой случай - когда, в семьях, где воспитываются дети с психическими расстройствами, родители порой "выгорают", устают, им нужна поддержка, они не всегда знают, чем занять ребенка дома, как заниматься с ним правильно. Тогда на помощь придет наш психолог".

В контакт-центр также можно обращаться за помощью к врачу ЛФК. Здесь проконсультируют по вопросам обеспечения путевками в специализированные реабилитационные центры Тюменской области, подскажут, как обеспечить инвалида отдельными видами технических реабилитационных средств или протезно-ортопедических изделий за счет средств областного бюджета.

Контакт-центр доступен по телефону: 8 (3452) 422-322 или через кнопку "Заказать звонок" на сайте. При первом обращении специалисты центра подберут удобное время для индивидуальных консультаций, пишет департамент социального развития Тюменской области.