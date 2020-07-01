Моноинфекционный госпиталь заработал в Омутинском районе

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Начал работу моноинфекционный госпиталь, развернутый на базе Омутинской районной больницы. Ранее учреждение находилось в резерве и было специально перепрофилировано в моноинфекционный госпиталь, сообщает региональный оперативный штаб.

Учреждение будет принимать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и при подозрении и наличии показаний из Омутинского, Юргинского, Аромашевского районов и Голышмановского городского округа.

Госпиталь полностью оборудован всем необходимым, в том числе для тяжелых пациентов. Персонал прошел необходимое обучение, создан запас средств индивидуальной защиты и необходимых лекарственных средств.