Моноинфекционный госпиталь заработал в Омутинском районе
Начал работу моноинфекционный госпиталь, развернутый на базе Омутинской районной больницы. Ранее учреждение находилось в резерве и было специально перепрофилировано в моноинфекционный госпиталь, сообщает региональный оперативный штаб.
Учреждение будет принимать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и при подозрении и наличии показаний из Омутинского, Юргинского, Аромашевского районов и Голышмановского городского округа.
Госпиталь полностью оборудован всем необходимым, в том числе для тяжелых пациентов. Персонал прошел необходимое обучение, создан запас средств индивидуальной защиты и необходимых лекарственных средств.