84 новых случая COVID-19 подтвердили в регионе за сутки

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

84 новых случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 16 июля. Всего в России за это время зарегистрировано 6 тыс. 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 681 человек.

Лидеры по количеству заболевших за стуки: Москва - 575 случаев, Свердловская область - 301, Санкт-Петербург - 244.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 249, на Ямале - 206, в Свердловской области - 301, в Челябинской области - 131, в Курганской области - 52.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 тыс. 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 123 летальных исхода, выздоровели 539 тыс. 373 человека.