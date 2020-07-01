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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лидер казахской общины Тюменской области призвал выполнять правила безопасной жизни с COVID-19

Общество, 18:05 16 июля 2020

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети

Воздержаться от свадебных торжеств, юбилеев и других массовых мероприятий с большим скоплением гостей призвал своих соплеменников и земляков председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"В последнее время в городах и районах Тюменской области выросли цифры по зараженным коронавирусом среди казахов. Значит, мы с вами плохо соблюдаем меры предосторожности для защиты от новой инфекции", - подчеркнул он.

У казахов принято собирать много гостей по разного рода поводам. Но в период пандемии это может быть смертельно опасно.

"Под угрозой - жизнь и здоровье наших друзей, родителей, детей, родных и близких. Я думаю, что каждый понимает, что все ограничения - временная мера. Чем строже мы будем относится к себе, тем быстрее преодолеем угрозу и вернемся к привычному образу жизни, к соблюдению традиций и обычаев казахской культуры. Давайте будем беречь себя и друг друга!", - обратился к соотечественникам председатель областной национально-культурной автономии казахов.

Есенгалий Ибраев напомнил, что необходимо соблюдать меры предосторожности - носить маски и перчатки, выдерживать социальную дистанцию в общественных местах, выполнять все рекомендации медиков.

Евгений Бабенко

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# Есенгалий Ибраев , коронавирус , профилактика

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