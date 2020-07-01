В России отменили обязательную изоляцию для въезжающих

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Обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну отменили с 15 июля, сообщае Роспотребнадзор.

Теперь иностранным гражданам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.

Россиянам, прибывающим из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале Госуслуг должны будут заполнить специальную форму и в течение 3 дней загрузить результаты тестирования на коронавирус. На борту самолета необходимо заполнить анкету по прилагаемой форме.

В отношении всех прибывших российских и иностранных граждан заполненные анкеты в суточный срок передадут в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.

В Роспотребнадзоре отметили, что изоляция лиц, прибывающих и прибывших из иностранных государств вывозными рейсами остается в силе.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение - рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые и почтовые.