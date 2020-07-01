Протоколы за нарушение масочного режима составили в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Соблюдение обязательного масочного режима проверили в девяти торговых точках и магазинах Тобольска в последние два дня, сообщает администрация города.

В семи из девяти торговых точек выявлены нарушения, составлены три протокола по ст. 20.6.1 КоАП.

Жителям города напоминают, что в общественные места и транспорт нужно заходить только в санитарно-гигиенической маске. Как сообщает администрация Тобольска, ее ношение в два раза снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Люди, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, подвергают себя повышенному риску заражения.