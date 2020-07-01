Первые двадцать тюменских выпускников набрали по сто баллов на ЕГЭ-2020

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте

Двадцать выпускников тюменских школ получили по 100 баллов по итогам первого ЕГЭ, который прошел 3 июля. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Единый госэкзамен в этот день состоялся по трем предметам - литературе, географии и информатике. Сто баллов по географии получили 6 человек, по литературе - 4, по информатике - 10.

Напомним, единый госэкзамен в этом году сдают только те выпускники, кто намерен поступать в высшие учебные заведения. Несмотря на сложные условия, связанный с пандемией COVID-19, молодые тюменцы демонстрируют высокий уровень подготовки. В целом, результаты ЕГЭ-2020 выше, чем в предыдущие годы.

Результаты ЕГЭ размещаются на портале государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области.

Чтобы узнать результат ЕГЭ, нужно перейти по ссылке, в том числе с любого мобильного устройства, и выбрать раздел "Результаты ЕГЭ/ОГЭ". Затем следует заполнить форму, выбрать регион участия в ЕГЭ и получить результат.

Евгений Бабенко