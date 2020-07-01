81 новый случай COVID-19 выявлен в Тюменской области за сутки

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

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81 новый случай COVID-19 выявлен в Тюменской области за сутки, 15 июля. Всего в России за это время зарегистрировано 6 тыс. 428 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 167 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 443 человека.

Лидеры по количеству заболевших за стуки: Москва - 531 случай, Свердловская область - 349, Санкт-Петербург - 256.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 252, на Ямале - 187, в Свердловской области - 349, в Челябинской области - 125, в Курганской области - 55.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 752 тыс. 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 тыс. 937 летальных исходов, выздоровели 531 тыс. 692 человека.