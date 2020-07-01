  • 15 июля 202015.07.2020среда
  • USD71,1275
    EUR80,6230
  • В Тюмени 28..30 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Минздрав разъяснил регионам порядок расследования страховых случаев инфицирования COVID-19 среди медиков

Общество, 16:16 15 июля 2020

Фотограф: Юлия Иванко www.mos.ru | Фотограф: Юлия Иванко

Далее в сюжете В Новосибирске создали антитела, способные нейтрализовать коронавирус

Прозрачность и объективность должны соблюдать комиссии при расследовании случаев инфицирования COVID-19 медработников, которые заразились при работе с пациентами. Все сомнения при подведении итогов должны трактоваться в пользу сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Ведомство совместно с Фондом социального страхования и Роспотребнадзором направили в регионы разъяснения по поводу дополнительных страховых гарантий медикам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно контактирующим с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

Решение о наступлении страхового случая и предоставлении выплат должно приниматься после проведения расследования и не может быть ограничено специальностью или должностью сотрудника. Кроме того, выплаты положены вне зависимости от того, виновен ли работник или работодатель в этом. В частности, средства могут получить и медики, участвующие в проведении лабораторных и патолого-анатомических исследований у пациентов с подозрением или с уже зафиксированным заражением коронавирусом.

Для постановки диагноза инфекционного или паразитарного заболевания больной должен быть обследован лабораторно любым из доступных методов диагностики. Это может быть как метод выявления РНК вируса, так и определение антител к вирусу – в случае, если расследование ведется уже после перенесенного заболевания.

Напомним, что по указу президента России от 6 мая единовременные страховые выплаты предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подозревается или подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , медики , Минздрав РФ , страхование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 15.07.2020В Новосибирске создали антитела, способные нейтрализовать коронавирус
17:00 15.07.2020Сто тридцать детей отдыхают в лагере при Червишевской школе в Тюменской районе
16:27 15.07.2020Тюменские ученые доказали безопасность и эффективность нового удобрения
16:16 15.07.2020Минздрав разъяснил регионам порядок расследования страховых случаев инфицирования COVID-19 среди медиков