Минздрав разъяснил регионам порядок расследования страховых случаев инфицирования COVID-19 среди медиков

www.mos.ru | Фотограф: Юлия Иванко www.mos.ru | Фотограф: Юлия Иванко

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Прозрачность и объективность должны соблюдать комиссии при расследовании случаев инфицирования COVID-19 медработников, которые заразились при работе с пациентами. Все сомнения при подведении итогов должны трактоваться в пользу сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Ведомство совместно с Фондом социального страхования и Роспотребнадзором направили в регионы разъяснения по поводу дополнительных страховых гарантий медикам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно контактирующим с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

Решение о наступлении страхового случая и предоставлении выплат должно приниматься после проведения расследования и не может быть ограничено специальностью или должностью сотрудника. Кроме того, выплаты положены вне зависимости от того, виновен ли работник или работодатель в этом. В частности, средства могут получить и медики, участвующие в проведении лабораторных и патолого-анатомических исследований у пациентов с подозрением или с уже зафиксированным заражением коронавирусом.

Для постановки диагноза инфекционного или паразитарного заболевания больной должен быть обследован лабораторно любым из доступных методов диагностики. Это может быть как метод выявления РНК вируса, так и определение антител к вирусу – в случае, если расследование ведется уже после перенесенного заболевания.

Напомним, что по указу президента России от 6 мая единовременные страховые выплаты предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подозревается или подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции.