В Новосибирске создали антитела, способные нейтрализовать коронавирус

www.mos.ru www.mos.ru

Антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2, получили сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН.

Как сообщают в пресс-службе института, для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов. Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени.

Дальнейшее развитие этой работы послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19. Кроме того, полученные материалы позволят исследовать особенности защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин.