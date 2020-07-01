Тюменских врачей переобучают для работы с больными COVID-19

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Тюменские медработники проходят обучение и находятся в резерве для привлечения в случае необходимости, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

960 медиков работали в июне в моноинфекционных госпиталях региона, развернутых для лечения пациентов с COVID-2019. Среди них - врачи-анестезиологи, терапевты, инфекционисты, пульмонологи, клинические фармакологи, эпидемиологи, рентгенологи, эндоскописты, врачи клинической лабораторной диагностики, ультразвуковой диагностики, а также средний и младший медицинский персонал. В моногоспиталиях также трудились и несколько десятков немедицинских работников, задействованных в обеспечении функционирования моногоспиталей.

90 медиков дополнительно привлечены в штат госпиталя для ветеранов войн, 54 медицинских работника сменили место работы на областную инфекционную клиническую больницу, 41 медик был дополнительно привлечен в ОКБ№1. Единичные профильные специалисты приступили к работе в Перинатальном центре и в "Градостроителе".

Работать с пациентами с коронавирусной инфекцией отправились 52 специалиста из городских поликлиник, а также нескольких областных больниц, психиатрической больницы, МКДЦ, Медгорода, хосписа, офтальмологического, кожно-венрологического и противотуберкулезного диспансеров, МСЧ Нефтяник. Все прошли соответствующее обучение, имеют необходимые средства индивидуальной защиты для работы в моноинфекционных госпиталях.

"Сейчас все медработники на передовой – и те, кто непосредственно работает с пациентами с подтвержденным коронавирусом, и те, кто находятся на ежедневном приеме, и те, кто трудится в приемных отделениях – абсолютно всем говорю большое спасибо за работу", - сказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.