Без масок не входить: как контролируют масочный режим в тюменских автобусах

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Около 80 автобусов и маршрутных такси в день проверяют сотрудники Роспотребнадзора, гортранса, полиции и профильных департаментов в Тюмени.

Цель рейдов - выявить нарушения масочного режима в общественном транспорте и напомнить тюменцам, что соблюдать его, значит беречь свое здоровье. В рейд специалисты выходят дважды в день: с 7 до 9 часов и с 17 до 19. За один выезд посещают несколько остановок.

"Проверяем наличие масок у пассажиров. У водителей и кондукторов не просто должна быть надета маска, но и должен быть их запас, чтобы менять в течение дня. Также проверяем наличие антисептика. Тем, у кого маски нет, ее на месте выдают волонтеры. В день они раздают около упаковки масок, в первые дни рейдов уходило больше", - рассказал специалист управления по транспорту администрации Тюмени Сергей Филипенко.

Снижение количества нарушений регистрируют и специалисты Роспотребнадзора. По словам ведущего специалиста-эксперта регионального управления ведомства Оксаны Ширковой, это результат не только рейдов, но и большой информационной работы, поддержки волонтеров. Редкие водители реагируют на проверку агрессивно, но в каждом рейде порядок обеспечивают сотрудники полиции.

"Конечно, не все такие. Есть даже особо сознательные водители и кондукторы, которые проверяют наличие маски на входе - без нее в автобус не пускают", - добавила Оксана Ширкова.

Сами пассажиры отмечают, что к подобным проверкам уже привыкли. Многие даже благодарят специалистов за то, что пользоваться общественным транспортом в итоге стало комфортнее и безопаснее.

Евгения Шевцова