Более тысячи КТ-исследований легких провели в тюменской поликлинике № 17

| Фото: поликлиника №17 | Фото: поликлиника №17

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Более 1 тыс. КТ-исследований провели в городской поликлинике № 17 меньше чем за месяц. По направлению здесь проходят обследование пациенты с подозрением на коронавирус, прикрепленные к городским поликлиникам № 17, № 12, № 14 и Областной больнице №19, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Компьютерная томография стала одним из инструментов распознавания коронавирусной инфекции на ранней стадии, поэтому организация амбулаторных КТ-центров — одно из важнейших решений, принятых для борьбы с COVID-19. На базе тюменской поликлиники № 17 такой центр открылся 22 июня.

Диагностика проводится до поздней ночи с соблюдением противоэпидемических норм: разделением на зеленую и красную зоны, обустройством между ними специального санитарного шлюза и отдельного помещения для дезинфекции.

Обследовано 1 тыс. 232 пациента, выявлено 476 пневмоний различной этиологии. Для динамического наблюдения проведено обследование 246 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Такой широкий охват и высокое качество исследований позволяют на раннем этапе выявлять ковидную пневмонию, оперативно назначать соответствующее лечение, при наличии показаний госпитализировать пациента и таким образом минимизировать тяжелые случаи заболевания.

Бесперебойную работу подразделения обеспечивают 15 сотрудников, в их числе терапевты, рентгенологи, рентгенлаборанты, медицинские сестры, уборщики.

"Восхищаюсь своими коллегами - это настоящая команда, которая заслуживает отдельной благодарности и особого уважения за свой труд. Им очень нелегко сейчас: к высокой нагрузке добавились погодные условия. Защитные костюмы герметичны и в жару находиться в них подолгу крайне непросто. Сотрудники мужественно переносят неудобства, понимая, насколько важны исследования для сохранения здоровья и жизни пациентов", - сказала главный врач городской поликлиники № 17 Татьяна Клещевникова.

Кроме диагностики COVID-19, компьютерная томография показывает подозрение на рак легкого, туберкулез. Это также способствует своевременному лечению или продолжению диагностики возможного заболевания.

Напомним, что для диагностики ковидной пневмонии на средства регионального бюджета были закуплены три компьютерных томографа. Современные диагностические комплексы общей стоимостью почти 99 млн рублей работают в 17 поликлинике, в областных клинических больницах № 1 и инфекционной. Мощные аппараты создают изображения высокого качества даже в самых сложных случаях при минимальной дозе излучения, что особенно важно при обследовании детей и пожилых граждан. Высокотехнологичная диагностика проводится исключительно по назначению врача при наличии у пациента клинических показаний.