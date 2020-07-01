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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семь человек поступили в ишимский инфекционный моногоспиталь за сутки

Общество, 14:51 14 июля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Четыре человека выписались, семеро поступили в инфекционный моногоспиталь Ишима за последние сутки, сообщает 14 июля областная больница №4.

На лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 33 пациента (девять ишимцев и шесть жителей Ишимского района). Всего в госпитале 76 человек.

У большинства пациентов двусторонняя пневмония и отягощающие общее состояние сопутствующие хронические заболевания. Для лечения некоторых больных приходится привлекать смежных специалистов- кардиологов, неврологов.

Инфицирование новым коронавирусом возможно в любом возрасте. Однако пожилые люди подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции и возникновения серьезных осложнений. Это связано с низким иммунитетом, наличием хронических заболеваний, ослаблением защитных функций организма.

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# коронавирус

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