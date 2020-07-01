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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Молодогвардейцы призвали тюменцев пользоваться масками во время шопинга

Общество, 15:53 13 июля 2020

ИА Тюменская линия

"За покупками - в маске", - напомнили любителям шопинга в Тюмени активисты "Молодой гвардии".

Такую надпись они нанесли рядом с крупными торгово-развлекательными центрами: "Гудвином", "Галереей Вояж", "Кристаллом" и "Премьером". По словам организаторов, это еще один способ призвать тюменцев соблюдать обязательный масочный режим в местах массового пребывания. Напомним, подобные надписи - "Ты в маске? Поехали!" - появились на остановочных комплексах.

Решение об обязательном использовании масок принято во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Профилактическая мера направлена на предотвращение угрозы массового распространения эпидемии и необходима для защиты здоровья жителей региона.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ﻿

Евгения Шевцова

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# масочный режим , Молодая гвардия

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