Молодогвардейцы призвали тюменцев пользоваться масками во время шопинга

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

"За покупками - в маске", - напомнили любителям шопинга в Тюмени активисты "Молодой гвардии".

Такую надпись они нанесли рядом с крупными торгово-развлекательными центрами: "Гудвином", "Галереей Вояж", "Кристаллом" и "Премьером". По словам организаторов, это еще один способ призвать тюменцев соблюдать обязательный масочный режим в местах массового пребывания. Напомним, подобные надписи - "Ты в маске? Поехали!" - появились на остановочных комплексах.

Решение об обязательном использовании масок принято во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Профилактическая мера направлена на предотвращение угрозы массового распространения эпидемии и необходима для защиты здоровья жителей региона.

Евгения Шевцова