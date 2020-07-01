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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: в Тюмени нарушений масочного режима в общественном транспорте стало меньше

Общество, 10:46 14 июля 2020

ИА Тюменская линия

Снижение количества нарушений масочного режима в тюменском общественном транспорте отметили сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора.

Как рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Ирина Макарова, теперь это единичные случаи. Уже несколько дней в Тюмени продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима пассажирами, водителями и кондукторами. В них участвуют специалисты Роспотребнадзора, профильных департаментов, гортранса и полиции.

Они не только проверяют наличие масок, перчаток и дезинфицирующих средств, но и поясняют, почему средства индивидуальной защиты так важны в автобусе. Активно присоединились к рейдам волонтеры - они раздают маски на остановках.

Ирина Макарова пояснила, что цель рейдов - профилактическая. Замечания чаще всего касаются недостаточного количества масок у водителей и кондукторов, ведь маски нужно менять каждые два часа. Также не все водители пользуются в жару перчатками, но используют при этом антисептик. Это не нарушение, однако специалисты напоминают: в таких случаях обрабатывать руки нужно чаще.

Напомним, также в профилактическую работу включились активисты "Молодой гвардии". Они напомнили тюменцам о необходимости масок в общественном транспорте соответствующими надписями на остановочных комплексах.

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Евгения Шевцова

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# масочный режим , общественный транспорт , рейды , Роспотребнадзор

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