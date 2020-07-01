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Молодогвардейцы напомнили тюменцам о масочном режиме надписями на асфальте

Общество, 11:18 13 июля 2020

ИА Тюменская линия

"Ты в маске? Поехали!" - такую надпись нанесли активисты регионального отделения "Молодой гвардии" на остановочных комплексах в Тюмени.

По словам руководителя молодогвардейцев Владимира Сбитнева, это очередной призыв не забывать о маске в общественном транспорте.

Напомним, ношение масок в автобусах и маршрутных такси обязательно с 8 июля. Об этом пассажирам напоминают таблички и речевые автоинформаторы в автобусах. Сотрудники Роспотребнадзора, Тюменьгортранса, полиции, волонтеры также подключились к этой работе во время рейдов.

"Если в начале масочного режима еще не всем было удобно в маске, то сейчас тюменцы привыкли, стали более ответственными. Я сам ношу маску в обязательном порядке: дома маленький ребенок, поэтому ответственность двойная. Считаю, что так должен поступать каждый. Надеюсь, что и после пандемии тюменцы будут больше уделять внимания санитарной гигиене, как минимум чаще мыть руки", - рассказал Владимир Сбитнев.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ﻿

Евгения Шевцова

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# Владимир Сбитнев , коронавирус , масочный режим , Молодая гвардия , общественный транспорт

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