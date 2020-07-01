Молодогвардейцы напомнили тюменцам о масочном режиме надписями на асфальте

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"Ты в маске? Поехали!" - такую надпись нанесли активисты регионального отделения "Молодой гвардии" на остановочных комплексах в Тюмени.

По словам руководителя молодогвардейцев Владимира Сбитнева, это очередной призыв не забывать о маске в общественном транспорте.

Напомним, ношение масок в автобусах и маршрутных такси обязательно с 8 июля. Об этом пассажирам напоминают таблички и речевые автоинформаторы в автобусах. Сотрудники Роспотребнадзора, Тюменьгортранса, полиции, волонтеры также подключились к этой работе во время рейдов.

"Если в начале масочного режима еще не всем было удобно в маске, то сейчас тюменцы привыкли, стали более ответственными. Я сам ношу маску в обязательном порядке: дома маленький ребенок, поэтому ответственность двойная. Считаю, что так должен поступать каждый. Надеюсь, что и после пандемии тюменцы будут больше уделять внимания санитарной гигиене, как минимум чаще мыть руки", - рассказал Владимир Сбитнев.

Евгения Шевцова