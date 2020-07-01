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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Безопасность российской вакцины от COVID-19 подтвердили клинические испытания

Общество, 10:47 12 июля 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

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Подтверждено успешное завершение клинических испытаний первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний вуза Александр Лукашев. "Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке", - сказал он.

Ученый отметил, что добровольцы находились под постоянным наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели. Они были разделены на две группы: в первой получали одну дозу вакцины, во второй - две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, никаких негативных реакций не выявлено, все добровольцы чувствуют себя хорошо.

По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова, выписка участников первой группы запланирована на 15 июля, второй – на 20 июля.

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# вакцина , исследования , коронавирус , наука

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