Безопасность российской вакцины от COVID-19 подтвердили клинические испытания
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Подтверждено успешное завершение клинических испытаний первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете, сообщает РИА Новости.
Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний вуза Александр Лукашев. "Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке", - сказал он.
Ученый отметил, что добровольцы находились под постоянным наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели. Они были разделены на две группы: в первой получали одну дозу вакцины, во второй - две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, никаких негативных реакций не выявлено, все добровольцы чувствуют себя хорошо.
По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова, выписка участников первой группы запланирована на 15 июля, второй – на 20 июля.