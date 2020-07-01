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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пожилая женщина с СOVID-19 умерла в Тюменской области

Общество, 13:59 11 июля 2020

mos.ru. Максим Денисов | Фото: mos.ru. Максим Денисов

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В Тюменской области умер двадцатый пациент с СOVID-19. Это женщина преклонного возраста с тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронических болезней сердца, сообщает 11 июля региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 82 новых случая заболевания (всего с начала пандемии - 3 тыс. 952). 58 человек выздоровели, за весь период - 2 тыс. 432.

За сутки заболели 11 детей. Восемь пациентов находятся на ИВЛ.

66 человек размещены в обсерваторах. 1 тыс. 403 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 505 человек находятся на перевахтовке.

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# коронавирус , оперативный штаб

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