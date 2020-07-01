В Тюменской области назвали возраст заболевших COVID-19

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Большинство вновь выявляемых заболевших COVID-19 в Тюменской области - молодые люди трудоспособного возраста, рассказала директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.

"К сожалению, эти пациенты не могут рассказать, в какой момент могло наступить заражение. Они могли не соблюдать меры безопасности во время общения", - отметила она.

Пациентам с COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении, назначают необходимую лекарственную терапию. Противовирусные препараты с профилактической целью начали получать жители региона, которые проживают с заболевшими на одной жилплощади и имеют тесный контакт - таких уже 150 человек.

"Обязательные средства профилактики коронавируса - ношение маски, соблюдение социальной дистанции и правил личной гигиены", - подчеркнула Наталья Логинова.

Евгений Бабенко