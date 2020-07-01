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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области скончался мужчина с COVID-19

Общество, 13:51 10 июля 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

В Тюменской области скончался девятнадцатый пациент с COVID-19. Это пожилой мужчина с тяжелой двухсторонней пневмонией, протекавшей на фоне хронических заболеваний, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

За минувшие сутки в регионе выявлено 85 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 3 тыс. 870). Выздоровели 60 человек (за весь период - 2 тыс. 374). Пятеро детей заболели. На ИВЛ находятся 10 пациентов.

87 человек размещен в обсерваторах; 1 тыс. 323 человека остаются под медицинским наблюдением; 3 тыс. 505 человек находятся на перевахтовке.

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# коронавирус

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