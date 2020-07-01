Использование масок снижает риск заболеть COVID-19

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В общественные места и транспорт нужно заходить только в санитарно-гигиенической маске - ее ношение в два раза снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией, рассказала заведующая клиническим отделением Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного департамента здравоохранения Ксения Степанова.

"Люди, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, подвергают себя повышенному риску заражения", - подчеркнула она. Кроме того, Ксения Степанова рассказала о применении лекарственных препаратов для профилактики COVID-19.

"Согласно рекомендациям Минздрава, для профилактики новой коронавирусной инфекции в домашних условиях могут применяться недорогие лекарственные препараты отечественного производства таких типов, как интерфероны-альфа и умифеновиры", - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного департамента здравоохранения.

У данных профилактических препаратов - минимум побочных эффектов и противопоказаний. Однако принимать их следует только после консультации с врачом-терапевтом. Детям такие препараты можно давать только по рекомендации педиатра.

"Людям, контактировавшим с больными COVID-19, профилактические противовирусные препараты будут выдаваться по рецепту наблюдающего врача бесплатно с доставкой на дом. Ходить в поликлинику для этого не нужно", - подчеркнула Ксения Степанова.

Евгений Бабенко