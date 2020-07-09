Министр здравоохранения рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19

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Иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших COVID-19, даже если они болели бессимптомно.

Стойкость иммунитета зависит от тяжести заболевания, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, с последствиями болезни сталкиваются в первую очередь те, кто перенес коронавирус в тяжелой форме. Наиболее уязвимы легкие, вторая значимая проблема - миокардит.

В целом работу российской системы здравоохранения в период пандемии Михаил Мурашко оценил позитивно. Он подчеркнул, что практически везде наблюдается устойчивое снижение заболеваемости.

"Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи", — сказал министр.

Среди разрабатываемых в России вакцин от коронавируса, по его словам, семнадцать считаются перспективными, над ними ведут более углубленную работу. По мнению Михаила Мурашко, за время пандемии число сторонников вакцинации возросло, сообщает РИА Новости.