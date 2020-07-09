Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжаются в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 растет в Тюменской области

Профилактические мероприятия по контролю соблюдения обязательного масочного режима в Тюмени продолжают специалисты Роспотребнадзора, городской администрации и полиции. Об этом рассказал главный специалист управления по транспорту администрации города Тюмени Илья Авладеев.

"Много вопросов возникает, с какого возраста должны носить маски дети. По рекомендации Роспотребнадзора все дети должны быть в масках, если не сохраняется социальная дистанция, а ее обеспечение зачастую невозможно в общественном транспорте. Если же дистанция соблюдается, то детям до семи лет можно отказаться от масок. Также важно, чтобы ребенок использовал антисептик после того, как дотронулся до каких-либо поверхностей в общественных местах", - отметил Илья Авладеев.

По словам специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Тюменской области Марии Бураковой, маска - один из лучших способов снизить риск распространения инфекции.