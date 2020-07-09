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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжаются в Тюмени

Общество, 15:31 09 июля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

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Профилактические мероприятия по контролю соблюдения обязательного масочного режима в Тюмени продолжают специалисты Роспотребнадзора, городской администрации и полиции. Об этом рассказал главный специалист управления по транспорту администрации города Тюмени Илья Авладеев.

"Много вопросов возникает, с какого возраста должны носить маски дети. По рекомендации Роспотребнадзора все дети должны быть в масках, если не сохраняется социальная дистанция, а ее обеспечение зачастую невозможно в общественном транспорте. Если же дистанция соблюдается, то детям до семи лет можно отказаться от масок. Также важно, чтобы ребенок использовал антисептик после того, как дотронулся до каких-либо поверхностей в общественных местах", - отметил Илья Авладеев.

По словам специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Тюменской области Марии Бураковой, маска - один из лучших способов снизить риск распространения инфекции.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

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# коронавирус , масочный режим , общественнный транспорт

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