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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Среди новых больных COVID-19 в Тюменской области - пятеро детей

Общество, 13:30 09 июля 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

Пятеро детей заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки, всего выявили 72 новых случая заболевания, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее количество выявленных случаев заражения новым типом инфекции в регионе составило 3 тыс. 785.

По данным на 9 июля выздоровели 63 человека, за весь период - 2 тыс. 314. Из общего количества заболевших 10 пациентов находятся на ИВЛ. 98 человека размещены в обсерваторах.

1 тыс. 332 жителя Тюменской области остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 288 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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