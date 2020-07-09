Среди новых больных COVID-19 в Тюменской области - пятеро детей
Пятеро детей заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки, всего выявили 72 новых случая заболевания, сообщает региональный оперативный штаб.
Общее количество выявленных случаев заражения новым типом инфекции в регионе составило 3 тыс. 785.
По данным на 9 июля выздоровели 63 человека, за весь период - 2 тыс. 314. Из общего количества заболевших 10 пациентов находятся на ИВЛ. 98 человека размещены в обсерваторах.
1 тыс. 332 жителя Тюменской области остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 288 человек находятся на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.