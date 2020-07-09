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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявили 72 новых случая COVID-19 за сутки

Общество, 13:08 09 июля 2020

Максим Мишин, www.mos.ru | Фото: Максим Мишин, www.mos.ru

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72 новых случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки. Всего в России за последние сутки зарегистрировано 6 тыс. 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 27,3 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 805 человек.

Лидеры по количеству заболевших за стуки - Москва - 568 случаев, Санкт-Петербург - 292.

В УФО новые случаи ковида зафиксированы в Свердловской области - 276, Ханты-Мансийский АО - 265, ЯНАО - 196, Челябинская область - 129.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 тыс. 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 тыс. 843 летальных исхода, выздоровели 481 тыс. 316 человек.

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# короновариус , статистика

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