Тюменский малый бизнес может претендовать на субсидии на профилактику COVID-19

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Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся частными образовательными организациями или поставщиками социальных услуг могут получить субсидию на профилактику COVID-19.

Правительство РФ, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области, утвердило соответствующие правила.

Для получения субсидии необходимо с 15 июля по 15 августа 2020 года подать заявление в налоговую. Предприятие должно быть включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства или реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, сформированный Министерством экономического развития России, не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не иметь недоимок по налогам и страховым взносам.

Размер субсидии определяется как сумма средств на расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включающая первоначальные расходы в фиксированном размере 15 тыс. рублей и текущие расходы, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество работников в мае 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, на первоначальные расходы выделят 15 тыс. рублей.

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Необходимость выплат связана с требованиями Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Согласно им, работающие с клиентами предприятия должны обеспечить сотрудников масками и перчатками, измерять им температуру и принять меры для соблюдения социальной дистанции.