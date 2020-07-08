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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Количество случаев COVID-19 в Тюменской области превысило 3700

Общество, 14:04 08 июля 2020

www.mos.ru

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В Тюменской области за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб.

Общее количество выявленных случаев заражения новым типом инфекции в регионе составило 3713.

По данным на 8 июля выздоровели 196 человек, за весь период - 2 тыс. 251. Из общего количества заболевших восемь пациентов находятся на ИВЛ. 102 человека размещены в обсерваторах.

1 тыс. 332 жителя Тюменской области остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 288 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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