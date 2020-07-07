Автоинформаторы напомнят пассажирам автобусов про маски

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Ношение масок в общественном транспорте станет обязательным с 8 июля, сообщает администрация Тюмени. Такое решение принято на региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции. О принятых мерах пассажиров оповещают речевые автоинформаторы в салонах автобусов.

"С 8 июля к организациям, осуществляющим перевозки пассажиров, предъявляется дополнительное требование – не перевозить граждан без средств индивидуальной защиты", – рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Нарушение требований постановления влечет за собой административную ответственность – предупреждение или наложение штрафа. Для водителей и кондукторов разрабатывается порядок действий при возникновении проблемных ситуаций. У них будет возможность вызвать оперативных сотрудников, которые могут составить административный протокол в отношении лиц, нарушающих масочный режим.

Требования по соблюдению масочного режима распространяются также и на водителей и кондукторов. Ежедневно экипажам выдаются маски, антисептики для рук и хлорсодержащие таблетки для влажной обработки салона автобуса. Дезинфекция проводится после каждого рейса.

Сообщить о нарушениях тюменцы могут на горячую линию Тюменьгортранс по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).