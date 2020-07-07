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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

78 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области

Общество, 12:47 07 июля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

78 случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 6 тыс. 368 заболевших в 82 регионах, сообщает 7 июля федеральный оперативный штаб.

29,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 тыс. 551 человек.

Больше всего заболевших в Москве - 629 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе - 283, в Санкт-Петербурге - 278.

В Свердловской области 226 новых пациентов, в Ямало-Ненецком автономном округе - 189, в Челябинской области - 138, в Курганской области - 58.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 тыс. 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 тыс. 494 летальных исхода, выздоровели 463 тыс. 880 человек.

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# коронавирусная инфекция , статистика

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