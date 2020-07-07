Использовать в жару светлую маску рекомендуют эксперты Роспотребнадзора

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВКонтакте | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВКонтакте

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Носить в жаркие дни светлую маску и менять ее каждые 30 минут советуют специалисты Роспотребнадзора.

В маске из светлой ткани человеку будет гораздо прохладнее. Здесь работает тот же принцип, что и с одеждой: темная ткань притягивает тепло и создает риск перегрева.

"Обратите внимание, из какой ткани сшита маска. В изделии из плотного синтетического материала сложно дышать, лучше - тонкий хлопок или марля, обычные медицинские маски тоже подойдут. Важна удобная посадка: маска должна прилегать плотно, но не слишком туго, чтобы между ртом и тканью оставалось пространство. Это защитит кожу от лишних повреждений", - отметили в ведомстве.

Во время жары рекомендуется наносить на лицо минимум макияжа и использовать средства с SPF-защитой перед выходом на улицу. Увлажняющие средства помогут избежать микротравм и кожных раздражений, это особенно важно в условиях масочного режима.

Специалисты напоминают, что многоразовую маску нужно стирать после каждого применения.