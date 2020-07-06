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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Медицинском городе в Тюмени выявили очаг COVID-19

Общество, 13:06 06 июля 2020

medgorod.info

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Восемь случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Медицинском городе в Тюмени. Из них один - у медработника, остальные - у пациентов.

Как рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев, специалисты определили 72 контактных: 47 пациентов и 25 сотрудников.

Из них 17 пациентов размещены в обсерваторе "Градостроитель", 30 выписаны на амбулаторное лечение. Контактные сотрудники временно отстранены от работы. Деятельность отделения приостановлена, проведена заключительная дезинфекция.

Всего, по словам Александра Летюшева, на контроле регионального управления Роспотребнадзора остаются семь очагов инфекции со 150 заболевшими и около 1,5 тыс. контактных лиц.

Евгения Шевцова

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# Александр Летюшев , коронавирус , Медицинский город , очаг

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