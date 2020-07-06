Дети стали чаще болеть коронавирусом в Тюменской области

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Почти в 1,5 раза увеличилось количество зараженных COVID-19 среди детей до 17 лет в регионе с 29 июня по 5 июля, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

Всего, по его словам, за минувшую неделю зарегистровано 57 случаев коронавируса среди несовершеннолетних.

Половина из них - дети от года до шести лет. На втором месте возрастная группа от семи до 14 лет, на третьем - 15-17 лет, это единичные случаи.

Всего доля детей в общем числе заболевших составила 11%.

Евгения Шевцова