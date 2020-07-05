Ростуризм поможет небольшим российским гостиницам в закупке средств защиты от коронавируса

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Российским отелям, в которых менее 100 номеров, выделят деньги на средства защиты от коронавируса. Об этом сообщает Лента.ру.

Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, что ведомство направит им средства на закупку санитайзеров, масок, чтобы выполнить те требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для запуска отелей и гостиниц в работу.

Для получения помощи отель должен работать под основным ОКВЭД, которые вошли в перечень пострадавших отраслей. Зарина Догузова напомнила, что в 2021 году Ростуризм также планирует запустить федеральную программу субсидирования процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых.