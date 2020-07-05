Более семи миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на выплаты медикам в июле

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Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщают в пресс-службе кабмина, поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля. Затем этот срок был продлен до конца лета.

В рамках поручения главы государства врачи получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тыс. рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тыс. рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства.

Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.