81 случай COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

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81 новый случай коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб 4 июля.

За последние сутки в России выявили 6 тыс. 632 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 986 человек.

В тройке лидеров по заболеваемости Москва – 680 случаев, Московская область – 275, Ханты-Мансийский автономный округ – 273.

В Свердловской области подтвердили 268 случаев COVID-19, на Ямале – 197, в Челябинской области - 128, в Курганской области - 41.

Всего на 4 июля в России выявлено 674 тыс. 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 тыс. 27 летальных исходов, выздоровели 446 тыс. 879 человек.