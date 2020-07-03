40 человек вылечились от COVID-19 в регионе за минувшие сутки

40 человек вылечились от COVID-19 за минувшие сутки по данным областного штаба на 3 июля. Всего с начала пандемии выздоровели 1 тыс. 915 человек.

Новых случаев заболевания зарегистрировано 85, за весь период - 3 тыс. 316. 12 пациентов подключены к аппарату ИВЛ, 136 размещены в обсерваторах, из них шесть детей. 1 тыс. 216 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.