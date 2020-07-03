В Тюменском кардиоцентре зарегистрировали вспышку коронавируса

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Далее в сюжете 85 случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

Пять случаев COVID-19 выявлено в Тюменском кардиологическом научном центре - филиале Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук, сообщает региональный оперштаб.

Положительный анализ оказался у одного сотрудника и четырех пациентов в кардиологических отделениях №1 и №2. Заболевшие госпитализированы в моноинфекционные госпитали.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора установили контактных лиц - всего их 122. Все они изолированы, прошли лабораторные исследования и находятся под ежедневным медицинским наблюдением.

В учреждении усилены дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в кардиоцентре проведена заключительная дезинфекция.