72 жителя Тюменской области выздоровели после COVID-19 за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

72 жителя Тюменской области вылечились от коронавируса за последние сутки. Всего по данным на 1 июля выздоровели 1 тыс. 844 человек, сообщает областной оперативный штаб.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 68 новых случаев заболевания, 9 из них у детей. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 3 тыс. 155 человек.

В настоящее время девять пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 198 человек.

137 человек, в том числе шестеро детей, находятся в обсерваторах. 3 тыс. 667 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.