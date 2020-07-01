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72 жителя Тюменской области выздоровели после COVID-19 за сутки

Общество, 14:51 01 июля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

72 жителя Тюменской области вылечились от коронавируса за последние сутки. Всего по данным на 1 июля выздоровели 1 тыс. 844 человек, сообщает областной оперативный штаб.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 68 новых случаев заболевания, 9 из них у детей. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 3 тыс. 155 человек.

В настоящее время девять пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 198 человек.

137 человек, в том числе шестеро детей, находятся в обсерваторах. 3 тыс. 667 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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