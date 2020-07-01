  • 1 июля 20201.07.2020среда
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

68 случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

Общество, 12:49 01 июля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Новое мобильное приложение «Помоги остановить covid-19» презентовали в Тобольске

68 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области, сообщает федеральный оперативный штаб 1 июля.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 6 тыс. 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 31,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 10 тыс. 281 человек.

В тройке лидеров по заболеваемости Москва - 611 случаев, Московская область - 306, Санкт-Петербург - 262.

В Ханты-Мансийском автономном округе выявлен 261 заболевший, в Свердловской области - 256, на Ямале - 203, в в Челябинской области - 137, в Курганской области - 8.

Всего на 1 июля в России выявлено 654 тыс. 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 тыс. 536 летальных исходов, выздоровел 422 тыс. 931 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 01.07.2020Новое мобильное приложение "Помоги остановить covid-19" презентовали в Тобольске
13:54 01.07.2020Родители и педагоги в Тюмени обсудят вопросы развития и воспитания малышей
13:31 01.07.2020Росгвардия обеспечивает общественный порядок на участках для голосования
13:29 01.07.2020Явка на участки для голосования в Тюменской области превысила 64%