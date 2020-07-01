68 случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Новое мобильное приложение «Помоги остановить covid-19» презентовали в Тобольске

68 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области, сообщает федеральный оперативный штаб 1 июля.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 6 тыс. 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 31,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 10 тыс. 281 человек.

В тройке лидеров по заболеваемости Москва - 611 случаев, Московская область - 306, Санкт-Петербург - 262.

В Ханты-Мансийском автономном округе выявлен 261 заболевший, в Свердловской области - 256, на Ямале - 203, в в Челябинской области - 137, в Курганской области - 8.

Всего на 1 июля в России выявлено 654 тыс. 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 тыс. 536 летальных исходов, выздоровел 422 тыс. 931 человек.