Новое мобильное приложение "Помоги остановить covid-19" презентовали в Тобольске

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

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Соблюдение и обеспечение санитарных норм в торговых центрах и магазинах Тобольска в условиях снятия ограничительных мер обсудили за круглым столом в ТРЦ "Жемчужина Сибири". Его участниками стали представители власти, владельцы торговых предприятий и предприниматели.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Сейчас от каждого из нас зависит как сама эпидемиологическая ситуация, так и условия для нормального беспрерывного функционирования бизнеса. Только объединившись и усилив работу по санитарно-эпидемиологической защите посетителей, покупателей и сотрудников, мы сможем выйти на следующий этап снятия ограничений. За последние две недели количество больных covid-19 резко увеличилось. До середины июня у нас было самое благоприятное положение – всего 21 человек заразившихся. И в течение двух недель цифра выросла до 125 человек с начала пандемии", - рассказал он.

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

На встрече с представителями бизнеса было презентовано новое мобильное приложение "Помоги остановить covid-19", разработанное тобольской IT-компанией "Эксперт" по инициативе администрации города. Приложение поможет бизнесу стать максимально безопасным и предупредит какие-либо нарушения санитарного характера в зданиях торговых центров и крупных магазинах нашего города, заметил глава Тобольска.

Алгоритм такой: если посетители ТРЦ обнаружили нарушения требований профилактики коронавирусной инфекции, то могут сообщить об этом в мобильном приложении, отсканировав QR-код. Данный символ будет размещен на дверях и стенах ТРЦ. Сообщение о нарушении будет видеть администратор центра и сможет сразу принять меры для его устранения. Это своего рода самоконтроль, предупреждение.

"Тобольск станет первым городом, который внедрит этот интересный проект, планируем запустить его уже со 2 июля, - отметил Максим Афанасьев. - Помимо всего надеемся на помощь волонтеров из Тобольского пединститута и Общественной палаты города. Они также с помощью приложения будут контролировать соблюдение эпидемиологических мер".

Как заметил, обратившись к предпринимателям глава города, важно сохранить жизнь и здоровье граждан, сохранить бизнес, сделать его безопасным.

"Спасибо социально-ответственным предпринимателям, кто позаботился о бесплатной раздаче масок и даже перчаток посетителям на своих объектах. Многие не обслуживают покупателей без масок, везде есть антисептики", - заключил Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева